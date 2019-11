Coupe arabe des Clubs : L’Olympique Club de Safi et l’Espérance Sportive de Tunis se neutralisent (1-1)

L’Espérance Sportive de Tunis a fait match nul (1-1) avec la formation marocaine de l’Olympique Club de Safi, en match aller des huitièmes de finale de la Coupe Arabe Mohammed VI des Clubs de football, disputé dimanche soir au stade de la Marche Verte à Salé.

Les coéquipiers de Ben Cherifia, réduits à dix depuis la 32e après l’expulsion de Mohamed Ali Ben Romdhane pour somme d’avertissement, ont eu du mal face à une accrocheuse équipe qui dispute sa deuxième coupe arabe et qui a montré beaucoup de résistance et s’est créee beaucoup d’occasions.

Les protégés de Mouine Chaabani ont bien débuté la rencontre en mettant la pression sur leurs adversaires mais ces derniers ont fermé les espaces et les ont empéché de développer leur jeu.

La première grosse occasion s’est présentée à la 27e pour les marocains, mais le gardien Moez Ben Cherifia était bien vigilant. Une minute après, le tir de Benguit est facilement intercepté par le portier marocain.

Les efforts des sang et or sont enfin récompensés lorsque Hamdou Houni trouve la faille à la 32e et ouvre la marque.

Mais l’esperance perd deux minutes après , Mohamed Ali Yaacoubi qui a écopé d’un carton rouge pour somme d’avertissement.

Une autre occasion se présente aux marocains à la 36e et une nouvelle fois Ben Cherifia s’illustre et écarte le danger.

Les sang et or répondent deux minutes après mais le ballon passe à coté de la cage du porter marocain.

L’entraineur Mejdi Traoui décide alors d’opérer son premier changement en incorporant Abdelkader Badrane à la place de Mohamed Ali Ben Romdhane.

A la mi-temps le technicien tunisien effectue un autre changement en incorporant Taha Yassine Khennissi à la place d’Ibrahim Ouattara. Dès la reprise, les marocains se montrent plus agressifs et profitent de l’infériorité numérique des sang et or qui ont reculé d’un cran, pour se faufiler dans la défense et porter à deux reprises le danger. Une première frappe passe au dessus de la transversale (51′) puis un tir de Koffi à la 60′ effleure de la cage du gardien tunisien.

Les safiots ne baissent pas pour autant les bras et se montrent toujours dangereux et il a fallu encore une très grande parade de Ben Cherifia à la 67′, pour les empêcher de revenir au score.

A la 82′, se Hamdou Houni déjoue de la défense marocaine et parvient à marquer un second but refusé par l’arbitre irakien pour hors jeu. Quelques instants plus tard, l’Olympique Safi a égalisé grâce à un tir puissant de loin de Mohamed Al Morabti (85?).

Le match retour aura lieu le 23 novembre courant au stade olympique de Radès.

Formation de l’Espérance

Moez Ben Cherifia, Houcine Rabii, Mohamed Ali Yaakoubi, Khalil Chammam, Sameh Derbali, Abderraouf Benguit, Kouamé Bonsu, Mohamed Ali Ben Romdhane (Abdelkader Badrane) Kadetr, Hamdou Houni, Anice Badri, Ibrahim Ouattara (Taha Yassine Khenissi).