CAN 2021 (éliminatoires/Groupe J) – Libye : Faouzi Benzarti dévoile une liste des 28 joueurs

CAN 2021 (éliminatoires/Groupe J) – Libye

Le sélectionneur tunisien de la Libye, Faouzi Benzarti a dévoilé jeudi la liste des 28 joueurs dont 12 locaux représentant les clubs d’Al-Ittihad, Al-Nasr, Al-Ahly de Benghazi et Al-Ahly de Tripoli ainsi qu’Al-Madina, en prévision des prochaines confrontations contre la Tunisie et la Tanzanie pour le compte des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 (groupe J)

La sélection Libyenne entamera son parcours dans le cadre de ces éliminatoires le 15 novembre prochain face à son homologue tunisienne avant d’accueillir la Tanzanie lors de la 2e journée du Groupe 10, le 19 du même mois, au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir.

Les protégés de Benzarti démarreront leur stage de préparation le 5 novembre 2019 en Tunisie.

Voici la liste des 28 joueurs:

Joueurs locaux: Mohamed Nachnouch/Ahmed Azeka/Mohamed Ferjani/Boubaker Bouaguila/Neji Draa/Moatassem Sabbou/Souhaieb Ben Slimane/Omrane Salem/Abdallah Ballam/Khaled Majdi/Abdallah Orfi/Moataz Mahdi.

Joueurs professionnels: Sanad Ouerfelli (Raja de Casablanca)/Salah Taher et Zakaria Herich (US Tanger)/Mohamed Tarhouni (Samouha Egypte)/Mefteh Taktak (Masri Borsaid)/Moatassem Mosrati (Vitoria Guimaraes)/Ahmed Ben Ali (Crotone fc)/Hamdou El Houni (ES Tunis)/Mouhandes Issa et Anis Saltou (Es Sahel), Mouaeid Ellefi (USM Alger)/Ali Maatoug (Stade tunisien)/Badr Hassan (Al-Batin Saoudie)/Mohamed Soula (Riffa Club bahreïni)/Ahmed Chalbi (Ittihad Alexandrie)/Heythem Dhana (CS Chebba).