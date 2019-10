Tunisie : Mohamed Trabelsi appelle à la mise en œuvre des visions communes des pays du Maghreb dans le domaine de la migration

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a appelé mercredi, à la mise en œuvre des politiques, des approches et des positions communes des pays du Maghreb sur la migration, et ce pour une meilleure compréhension de ce phénomène et dans le but d’identifier les visions communes qui lui sont liées.

Lors d’une réunion qui a eu lieu, mercredi, avec le nouveau chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Azouz Al Sameri, le ministre des Affaires sociales a indiqué que les relations de coopération avec l’OIM enregistrent un rythme de développement croissant.

Il a dans ce contexte souligné le rôle essentiel des structures et des départements concernés par la question de la migration en Tunisie (l’Office des Tunisiens à l’étranger, l’Observatoire national des migrations, le Département général de la coopération internationale dans le domaine des migrations, la Direction générale de la planification et du suivi dans le domaine de la migration ainsi que les centres culturels à l’étranger), dans l’élaboration des études se rattachant au phénomène, dans l’encadrement des Tunisiens résidant à l’étranger ainsi qu’au niveau du suivi de la situation des migrants qui affluent en Tunisie.

Pour sa part, le chef de la mission de l’OIM en Tunisie a indiqué que le ministère des Affaires sociales était un partenaire de choix pour l’organisation, se déclarant prêt à renforcer davantage la coopération et le travail en commun pour mieux gérer le phénomène de la migration.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a nommé Azouz Al Sameri à la tête de sa mission en Tunisie, qui succède à Lorena Lando dans ce poste.