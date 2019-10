Coupe d’Allemagne : Cologne et Fribourg éliminés, le Bayern se fait peur

Deux clubs de Bundesliga ont déjà quitté la Coupe d’Allemagne, mardi, au 2e tour: le FC Cologne et surtout Fribourg, 3e du championnat, tandis que le Bayern Munich, tenant du trophée, n’a décroché son billet que dans les dernières minutes.

Cologne, 16e de Bundesliga, a été battu 3 à 2 à Sarrebruck, une équipe de D4, et Fribourg a été surpris à domicile 3 à 1 par l’Union Berlin (15e).

De son côté, le Bayern Munich, multiple champion d’Allemagne, qui jouait contre le VlF Bochum, a été mené 1-0 dès la 35e minute et le but contre son

camp du jeune attaquant Alphonso Davies.

Mais en six minutes à la toute fin de match, Serge Gnabry (83e) et Thomas Müller (89e) ont sauvé les Bavarois de la défaite et éteint provisoirement le vent de crise qui souffle sur les recordmen de victoires en Coupe depuis quelques matches.

Résultats des 16e de finale:

Mardi

Duisbourg (D3) – Hoffenheim 0 – 2

Sarrebruck (D4) – Cologne 3 – 2

Fribourg – Union Berlin 1 – 3

Hambourg (D2) – Stuttgart (D2) 1 – 2 a.p.

Bochum (D2) – Bayern Munich 1 – 2

En cours:

Darmstadt (D2) – Karlsruher SC (D2)

Bayer Leverkusen – SC Paderborn

Arminia Bielefeld (D2) – Schalke 04

Mercredi:

(18h30) Kaiserslautern (D3) – Nürnberg (D2)

SC Verl (D4) – Holstein Kiel (D2)

VfL Wolfsburg – RB Leipzig

Werder Brême – Heidenheim (D2)

(20h45) Fortuna Düsseldorf – Erzgebirge Aue (D2)

Borussia Dortmund – Borussia M?nchengladbach

Hertha Berlin – Dynamo Dresden (D2)

St. Pauli (D2) – Eintracht Frankfort.