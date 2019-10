CAN-Cameroun 2021 (éliminatoires-Groupe J) : l’arbitre égyptien Mohamed Zakaria pour Tunisie-Libye le 15 novembre à Radès

La Confédération Africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral égyptien pour le match entre la Tunisie et la Libye, prévu le 15 novembre prochain au stade olympique de Radès à partir de 20h00, pour le compte de la première journée des éliminatoires du groupe J de la Coupe d’Afrique des Nations: CAN -Cameroun 2021.

L’arbitre central est Mohamed Zakaria assisté de ses compatriotes Samir Jamel Saad et de Ibrahim Saad.

Le quatrième arbitre est Ibrahim Noureddine .

La CAF a également designé le trio arbitral qui dirigera le deuxième match de la sélection nationale face à la Guinée Equatoriale qui se déroulera le 19 novembre à Malabo.

Cette rencontre a été confiée à un trio des Iles Comores, conduit par Mohamed Al Othmani, assisté de Slimane Al Madine et de Saied Amr Chelbi.

Le quatrième arbitre est Slimane Alsoudane.

Outre ces trois sélections, le groupe J comprend également la Tanzanie .

Les Aigles de Carthage, rappelle-t-on recevront la Tanzanie lors de la troisième journée entre le 31 aôut et le 8 septembre 2020 et se rendront chez ce même adversaire durant la même période, avant de disputer le match retour face à la Libye en octobre et de recevoir la Guinée Equatoriale en novembre 2020 lors de la sixème et dernière journée.

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la CAN 2021, sauf pour le groupe où seule la meilleure équipe (en plus du Cameroun qualifiée d’office en tant que pays hôte) est qualifiée.