Tunisie : Le président de la République reçoit Mohsen Marzouk

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le président du mouvement “Machrou Tounes”, Mohsen Marzouk.

Kaïs Saïed a, à cette occasion, renouvelé son appel à conjuguer les efforts pour former un gouvernement basé sur la compétence et à mettre en place un programme d’action pour réaliser les aspirations des Tunisiens et ce, dans le respect total de la Constitution.

Il a souligné la nécessité d’accélérer la recherche de solutions radicales aux problèmes des citoyens, indique la Présidence de la République.

Pour sa part, Mohsen Marzouk a indiqué que le mouvement “Machrou Tounes” partage avec le président de la République sa vision sur la formation du nouveau gouvernement de compétence, loin du principe des quotas partisans.

Il a ajouté que la réunion avait, également, porté sur des questions d’intérêt national et sur un échange des points de vue sur un certain nombre de questions d’actualité régionale et internationale.

“Machrou Tounes” avait remporté 4 sièges à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), selon les résultats préliminaires des élections législatives qui ont eu lieu le 6 octobre 2019.