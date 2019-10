Tunisie : La STEG appelle les citoyens à ne pas s’approcher des poteaux, câbles et transformateurs électriques

La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et à ne pas s’approcher des poteaux, câbles et transformateurs électriques pour éviter les accidents d’électrocution, vu la poursuite des précipitations, qui peuvent causer des dégâts sur les réseaux de l’électricité et du gaz.

La STEG a appelé, dans un communiqué publié, lundi, à contacter le Centre National des Services à Distance de la STEG, au numéro vert 80 100 444, les districts et les agences y afférents pour déposer les déclarations d’accident, les réclamations de pannes sur le réseau d’électricité ou la fuite du gaz, afin de mobiliser des équipes techniques pour éviter tout danger.

Des précipitations importantes ont été enregistrées, au Grand Tunis, causant l’accumulation des quantités importantes des eaux, qui ont submergé plusieurs habitations et ont emporté des véhicules dans plusieurs zones et le blocage de la circulation.