Suspension provisoire des services de la CNAM en raison des conditions climatiques

La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a décidé ce lundi de suspendre provisoirement ses services en raison de l’infiltration des eaux à l’intérieur de certaines de ses structures et le blocage de la circulation dus aux grandes quantités de pluies qui se sont abattues sur différentes régions du pays dans la nuit du 27 et 28 octobre 2019.

La CNAM assure, dans un communiqué, que cette suspension sera prise en compte dans le calcul des délais légaux de réception des dossiers.

La même source précise que les services de la CNAM ont connu quelques perturbations dans nombre de centres régionaux et locaux et ont été suspendus de façon exceptionnelle au siège de la caisse sis à Montplaisir au centre de Tunis et reprendront dès que possible.