Tunisie : Kais Saied reçoit le secrétaire général du mouvement Echaab

Le président de la République, Kais Saied a reçu, samedi, au palais de Carthage, le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhaier Maghzaoui qui a déclaré avoir présenté au chef de l’Etat “la vision du parti sur l’avenir de la gouvernance en Tunisie et son approche s’agissant des consultations en cours pour la formation d’un gouvernement”.

Cité dans un communiqué de la Présidence, Maghzaoui a réitéré ses félicitations au nom du mouvement au président de la République, lui souhaitant pleine réussite et mettant l’accent sur la grande confiance dont il bénéficie.

Le président de la République a, pour sa part, souligné la nécessité de respecter les dispositions de la Constitution et d’opter pour les critères de compétence et non de quotas politiques, dans la formation du prochain gouvernement, qui sera responsable devant l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) de la mise en œuvre d’un programme visant à concrétiser les aspirations des Tunisiens en matière d’emploi et de dignité nationale.

Il est à noter que le mouvement Echaab a obtenu lors des élections législatives du 6 octobre, 16 sièges au parlement, selon les résultats préliminaires annoncés par l’instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE).