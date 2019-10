Ligue 1 (5e journée) : Le CS Sfaxien s’empare du leadership

Le CS Sfaxien s’est emparé de la tête du classement géneral de la ligue 1 professionnel de football, en battant à Al Alia le CA Bizertin (2-1), mercredi après-midi en ouverture de la cinquième journée.

Les cabistes qui avaient pourtant ouvert le score à la 17e minute par Aboubaker Traoré n’ont pas réussi à cosnerver leur avantage après que Hamza Jelassi ait inscrit le but de l’égalisation à la 61e et que Alaa Marzouki ne signe le but de la victoire quatre minutes après (65′).

Les Sfaxiens sont en tête avec 12 points en attendant le match entre l’US Monastir (2e/10 points et le CS Chebba (6e/4 pts) dont le coup d’envoi sera donéne à 18h00. De son coté la formation nordiste rest 6e avec 4 points.

A noter que cette rencontre a été interrompue à plusieurs reprises en raison de jets de pierres par les supporters locaux.

De son coté le CS Hammam-lif a enfin arraché sa première victoire de la saison après sa victoire sur le nouveau promu l’AS Soliman sur un but (2-1) dans le derby de la banlieue sud disputé au stade de Soliman

La “Hamhama” qui était menée au score sur un but de Aboubaker Traoré à la 17e minute a renversé la vvapeur en fin de match par le beninois Marcelliin Koukpo qui a égalisé à la 79′ puis par Rabii Bouzid (84′).

Le CS Hammam-lif respire un peu et se hisse à la 13e place avec 5 points et un match en moins et l’AS Soliman reste à la 6e place(6 points).

A Kairouan les aghlabides se sont fait surprendre dès le début de la rencontre face au Stade Tunisien par le milieu Bilel Ait Malek qui a inscrit l’unique but à la 1ère minute

Le club du bardo est troisième avec 7 points tandis que la JS Kairouan qui enregistre sa quatrième défaite de la contre une seule victoire pointe à la 11e place.

Mercredi 23 octobre

A El Alia:

CA Bizertin – CS Sfaxien 1-2

A Kairouan:

JS Kairouan – Stade Tunisien 0-1

A Soliman:

AS Soliman – CS Hammam-lif 1-2

A Monastir (coup d’envoi à 18h00):

US Monastir – CS Chebba

Classement provisoire PTS J G N P Bp BC DIF

1. CS Sfaxien 12 5 4 0 1 8 5 +3

2. US Monastir 10 4 3 1 0 4 1 +3

3. US Ben Guerdane 9 4 3 0 1 4 1 +3

4. Stade Tunisien 7 5 2 1 2 2 4 -2

5. Espérance ST 6 2 2 0 0 3 0 +3

6. ES Sahel 4 2 1 1 0 2 0 +2

-. AS Soliman 4 4 1 1 2 5 6 -1

-. CS Chebba 4 3 1 1 1 2 3 -1

-. CA Bizertin 4 4 1 1 2 4 6 -2

10. CS Hammam-Lif 5 4 1 1 3 4 7 -3

11.Club Africain 3 4 3 0 1 6 1 +5

-. JS Kairouan 3 5 1 0 4 4 8 -4

13. US Tataouine 1 4 0 1 3 1 4 -3

14. ES Metlaoui 0 3 0 0 3 0 3 -3

Jeudi 24 octobre

A Mdhilla (14h30):

ES Metlaoui – C.Africain

A Tataouine (14h30):

US Tataouine – Etoile du Sahel

A El Menzah (14h30):

Espérance ST – US Ben Guerdane