Abdelfattah Mourou : le président République élu représente désormais l’unité de la nation et du peuple

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple par intérim Abdelfattah Mourou, a indiqué, mercredi dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président Kaïs Saied au parlement que ” toutes les catégories de la nation, femmes, hommes, enfants et jeunes, se tiennent près pour une nouvelle phase et un nouveau édifice dont la responsabilité incombe au président élu Kaïs Saied “.

S’adressant à Saied, Mourou a dit ” Monsieur le Président, vous représentez aujourd’hui l’unité de la nation et celle du peuple, ainsi que les espoirs, les rêves et les aspirations de ceux qui sont tombés en martyrs durant le mouvement de libération, la phase de construction puis la phase de la révolution, et ceux qui portaient la patrie dans leurs cœurs et son amour dans leurs esprits “.

Il a considéré que Kaïs Saied, élu avec plus de 72% des voix, a atteint ce stade après l’expiration d’un délai de 90 jours et d’un parcours auquel ont concouru plusieurs parties, après le décès du président Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier et l’organisation par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) de l’élection présidentielle anticipée. Pour lui, ce processus est le résultat des efforts des forces de sécurité, de l’armée nationale, des médias et de la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

Mourou a rappelé que le président élu avait déclaré son patrimoine et fait une déclaration sur l’honneur de n’appartenir à aucun parti ou quelque parti que ce soit, avant la prestation de serment aujourd’hui, conformément à la Constitution.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ex-président de la République par intérim Foued Mebazaa, d’anciens chefs de gouvernement, de plusieurs membres du gouvernement notamment du chef du gouvernement, Youssef Chahed, des secrétaires généraux des partis politiques et des organisations nationales ainsi que de personnalités nationales et présidents des instances nationales et des ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques en Tunisie.

Y ont pris également, le Mufti de la République tunisienne, le Grand rabbin de Tunisie et l’Archevêque de Tunis.