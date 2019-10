Tunisie : Le ministre de la Défense nationale en visite d’inspection de la direction du personnel et la formation

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi, s’est rendu mardi matin au département du personnel et de la formation où il a pris connaissance de sa tâche et de sa composition ainsi que des projets à venir de cette direction, indique le ministère dans un communiqué.

Le ministre de la Défense a souligné la nécessité de “moderniser le domaine de la formation de tous les militaires”.

Il a également appelé à la nécessité “d’accélérer la mise en place d’un système moderne de gestion des ressources humaines, en plus de la création d’un système de formation à distance, afin d’assurer la préparation des orientations du ministère dans le domaine du personnel et de la formation militaire continue, et d’œuvrer au développement du cycle de la formation et de la promotion professionnel des militaires”, ajoute le communiqué.