Incendie au Palais des sports d’El Menzah : la “Coupole est prête à accueillir les compétitions sportives”

Les travaux se poursuivent au Palais des sports d’El Menzeh pour enlever le straces de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit dernière dans l’entrepôt arrière du Palais des sports de Menzeh (le dôme).

Selon le directeur général de la Cité Sportive nationale, Tarek Al-Farjaoui, “cet incendie ne constituait aucun danger sur la capacité de la salle à accueillir les manifestations et les compétitions sportives”, espérant que certains espaces atteints par l’incendie soient restaurés le plus tôt possible pour retrouver leurs fonctions normales dans 24 heures.

Les unités de la protection civile, rappelle-t-on, ont réussi à maitriser l’incendie qui s’est déclaré lundi vers 23h30 au sous sol du palais des sports d’El Menzah où sont entreposés des équipements sportifs et des produits plastiques sans toutefois se propager à la salle ou aux gradins.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie sachant que des personnes ont été arrêtées aux environs de la salle par les services de securité après le contrôle de l’incendie.

Le palais des sports d’El Menzah ou “la Coupole”, situé au milieu de la cité olympique d’El Menzah, est l’une des plus anciennes intallations sportives de la capitale. L’enceinte de 4500 places a accueilli les plus grandes manifestations sportives et culturelles et les meetings politiques, associatifs et syndicaux.

Construit à l’occasion des Jeux Méditerranéens de 1967, le palais des sports est devenu la principale salle abritant les championnats et les tournois de sports collectifs et individuels locaux, continentaux et internationaux, avant de céder une partie de ses charges à la salle omnisports de Radès, à partir de 2001.