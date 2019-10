Tunisie : Démarrage à partir de demain de la campagne Slim Chaker de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein

Le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors lance à partir de demain samedi, en collaboration avec le magazine “Femmes maghrébines” la campagne nationale Slim Chaker de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein” et ce, à l’occasion de la célébration de l’Octobre rose et de la journée mondiale de lutte contre le cancer, qui coïncide avec le 19 octobre de chaque année.

Cette campagne a pour objectif de sensibiliser et d’informer le maximum de femmes âgées entre 18 et 69 ans à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein afin de réduire les risques d’atteinte.

Le programme de cette campagne comprend de nombreuses activités de sensibilisation aux plans local et régional dont notamment des consultations gratuites aux femmes à l’espace de la famille de la cité El Omrane supérieur (gouvernorat de Tunis), des explorations radiologiques (mammographie) et de journées de sensibilisation (du 19 au 30 octobre) dans 24 gouvernorats, en collaboration avec les délégations régionales de la femme, de la famille, de l’enfance et de la santé.

Par ailleurs, des témoignages vivants seront donnés afin de mieux comprendre la maladie et ses traitements , outre la projection d’un court métrage de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et des consultations gratuites dans divers espaces dédiés aux partenaires de cette campagne de sensibilisation.

A noter que, plusieurs études ont démontré que certains facteurs psychologiques tels que la dépression, le stress et l’anxiété auraient une influence sur le développement de certaines maladie cancereuses d’ou la necessité de sensibiliser les hommes et les femmes à l’importance de l’équilibre psychique et du dépistage précoce.