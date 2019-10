Tunisie : Me Abdelaziz Essid demande la protection des locaux et des travailleurs d’Elhiwar Ettounsi

Me Abdelaziz Essid, avocat de la chaîne Elhiwar Ettounsi, a affirmé, dans une publication sur son compte Facebook que la direction de la chaîne a demandé une protection pour ses locaux et ses collaborateurs, journalistes et membres des équipes de tournages, et ne compte pas porter plainte.

Me Essid précise qu’il a l’intention d’envoyer une demande de protection auprès du ministère de l’Intérieur et auprès du procureur de la République.

Rappelons qu’un fonctionnaire a menacé de faire exploser les locaux d’Elhiwar Ettounsi.



