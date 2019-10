Amical : L’Espérance tenue en échec par le CS Chebba (1-1)

L’Espérance Sportive de Tunis a été tenue en échec par le CS Cheba (1-1), en match amical de préparation à la reprise du championnat de la ligue 1 du football professionnel, disputé mercredi après-midi au stade Zouiten de Tunis.

Les sang et or ont ouvert la marque en début de match par Haythem Jouili et Konan a égalisé pour le CS Chebba.

Avant la 5ème journée prévue les 23 et 24 octobe courant, l’Esperance occupe la deuxième place avec 6 points et 2 matches en moins et le CS Chebaa est 8e avec 4 points et un match en moins.