Tunisie : Démarrage de l’inscription en ligne à l’examen du baccalauréat 2020

Le ministère de l’éducation a annoncé dans un communiqué publié sur son site officiel, que l’inscription en ligne à l’examen du baccalauréat pour les élèves de la quatrième année secondaire inscrits dans les lycées publics et privés et pour les candidats à titre individuel démarrera, demain mercredi et se poursuivra jusqu’au 15 novembre 2019.

Les candidats peuvent effectuer l’inscription en ligne sur le site www.inscription.edunet.tn et tirer la demande de candidature disponible sur le site, la munir des documents nécessaires et les soumettre à la direction de l’établissement scolaire dont ils relèvent pour les élèves inscrits dans les lycées publics et privés, ou à la direction régionale de l’éducation concernée ou par voie postale avec accusé de réception pour les candidatures libres, et ce avant le 20 novembre 2019.

A noter que les preuves écrites de la session principale de l’examen du baccalauréat se déroulent le 11,12,15,16 et 17 juin 2020 et les résultats seront annoncés dimanche 28 juin 2020.

La session de contrôle est prévue pour le 30 juin et 1, 2 et 3 juillet 2020 et les résultats seront proclamés, le samedi 11 juillet 2020.