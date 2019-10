Le président algérien félicité Saied pour son “plébiscite”

Le président de la République algérienne, Abdelkader Bensalah, a eu un entretien téléphonique, lundi, avec le président tunisien élu, Kais Saied, pour le féliciter de sa large victoire à l’élection présidentielle et lui faire part de sa détermination à renforcer les relations de fraternité et de coopération entre l’Algérie et la Tunisie.

Le chef de l’Etat algérien, lit-on dans un communiqué de la président de la République algérienne, estime que le “plébiscite” que le peuple tunisien frère a accordé à Kais Saied “témoigne de sa maturité et de sa conscience de l‘importance de cette échéance nationale historique”.

Le président algérien souligne la ferme détermination à renforcer les relations de fraternité, de coopération et d’entraide entre l’Algérie et la Tunisie, dans l’intérêt des deux pays. Il remercie Kais Saied pour ses sentiments fraternels vis-à-vis de l’Algérie et de son peuple, lui faisant part des sentiments réciproques dictés par les liens historiques qui unissent les deux pays et les deux peuples et par leurs luttes communes.