JMC 2019 : Démarrage de la compétition officielle à la cité de la culture

Entre JMC Malouf, à Ennajma Ezzahra, et la compétition officielle à la cité de la culture, les JMC 2019 battent leur plein ce week end de démarrage. Les percussions de Naserddine Chebli et les rythmes de Mohamed Khachnaoui, donnent la réplique aux rencontres professionnelles et aux après-midis Malouf…le soir avec le spectacle « Mina Nawa » et Seif Bennia Quintet, les JMC affiche un sold out…beau démarrage pour un Festival qui bien affirme son identité.

Après l’ouverture avec Amine Bouhafa et l’Orchestre Symphonique Tunisien, sous la houlette de son chef Mohamed Bouslamaqui ont assuré une remarquable soirée d’ouverture, le lendemain, le palais Ennejma Ezzahra a accueilli la rencontre professionnelle titrée « Meet& Greet ».Une occasion en or pour créer un réseau fort entre artistes, festivaliers, personnes diverses issues du domaine musical, venus spécialement vivre les JMC. La programmation éclectique qui les attend et qui se poursuivra jusqu’au 18 octobre 2019 a attiré bon nombre de festivaliers participants.