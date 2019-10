Second tour du scrutin présidentiel : Les dispositions réglementaires respectées à 98%

Les dispositions réglementaires du second tour de l’élection présidentielle ont été respectées à 98%, fait savoir, dimanche, le réseau Mourakiboun, dans un rapport primipilaire publié ce dimanche.

” Les dispositions réglementaires ont été respectées de manière satisfaisante dans les bureaux de vote “, s’est félicité Mourakiboun, en relevant un certain nombre d’infractions liées principalement aux préparatifs de l’Instance supérieure indépendantes pour les élections (ISIE).

D’après le rapport, les irrégularités relevées concernent également l’horaire d’ouverture des bureaux de vote et le manque du personnel de l’instance électorale lors du démarrage de l’opération de vote.

Selon l’Isie, le nombre d’électeurs inscrits à l’intérieur du pays et à l’étranger s’élève à 7.074.566 répartis sur 4870 centres de vote.

Pour le second tour de l’élection présidentielle, plus 178 mille cartes d’accréditation ont été fournies aux journalistes et aux observateurs locaux et étrangers.