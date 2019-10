Présidentielle 2019 : ATIDE relève des infractions

Dans son rapport préliminaire sur l’observation du démarrage du vote pour le second tour de l’élection présidentielle anticipée, l’association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections (ATIDE) a relevé un certain nombre d’infractions liées principalement aux préparatifs de l’instance supérieure indépendantes pour les élections (ISIE), à la violation du silence électoral, à l’activité des sociétés de sondage et à l’usage de faux badges de l’ISIE.

En ce qui concerne les préparatifs de l’ISIE, ATIDE a constaté en particulier que certains de ses membres ne savent pas se comporter avec les observateurs et les électeurs (Centre Bourguiba Amdoun). L’association a, en outre, relevé que des cameramen ne portant pas de badges ont été autorisés à filmer à l’intérieur de bureaux de vote (centre de Baghdadi de Sfax 2). Les irrégularités relevées concernent, en outre, l’installation de l’isoloir devant des fenêtres ouvertes (centre Al-Oukhouwa Manouba), l’absence de centres aménagés pour les personnes porteuses de handicap (centre Chebaw à Oued Ellil, à titre d’exemple) et la modification des rangs de trois électeurs dans le registre électoral.

S’agissant de la violation du silence électoral, ATIDE a remarqué qu’une électrice a appelé à voter en faveur du deuxième candidat à l’intérieur du bureau de vote 20 mars à Tebourba, et qu’une voiture de location a appelé les électeurs à choisir le premier candidat (Centre Al-Ahd Al-Jadid à Ras Jbel), en plus de l’utilisation de haut-parleurs par le bureau du parti Ennahdha à côté du bureau de vote Al-Battan.

En ce qui concerne les sociétés de sondage, l’association a indiqué que Sigma Conseil a interrogé les électeurs avant leur entrée dans les bureaux de vote au centre de Bab Chamali dans la circonscription de Sousse et qu’un agent d’Emrhod consulting a appelé les électeurs à voter pour le premier candidat.

Par ailleurs, l’association a noté qu’un citoyen a falsifié et imprimé des badges de l’ISIE (Al-Aram à Gabès).