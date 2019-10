Tunisie : Ennaceur décore les blessés de l’attaque terroriste perpétrée contre le bus de la Garde présidentielle

Le président de la République, Mohamed Ennaceur, a décoré de la médaille de l’Ordre de la fidélité et du sacrifice les blessés de l’attaque terroriste, perpétrée contre le bus de la Garde présidentielle, le 24 octobre 2015.

Il, a également, remis les insignes de chevalier de l’Ordre de la République à des cadres et agents de la Direction Générale de la sécurité du président de la République et des personnalités officielles.

En outre, Ennaceur s’est rendu vendredi à la caserne de la Direction Générale de la sécurité du président de la République et des personnalités officielles où il a salué le drapeau tunisien au son de l’hymne national, avant de déposer une gerbe de fleur au pied du “mémorial du défi” érigé à la mémoire des douze martyrs de la sécurité présidentielle tués lors de l’opération terroriste survenue le 24 novembre 2015. Ennaceur a récité la Fatiha à la mémoire des disparus.

Au cours de cette visite, le président de la République a évalué le degré de promptitude des unités spéciales de la DG de la sécurité présidentielle.

Il s’est dit fier du professionnalisme et de la bonne organisation desdites unités, soulignant à cet effet le sens de l’abnégation pour la Patrie de toutes les composantes de cette institution.

Le président de la République par intérim a valorisé les sacrifices des agents de cette institution au service des Tunisiens ainsi que leur rôle dans la stabilité et la pérennité de l’Etat.

Ennaceur a souligné que cette distinction accordée aux blessés de l’opération terroriste et à un certain nombre de cadres et agents de la DG de la sécurité du président de la République et des personnalités officielles, est une reconnaissance de l’Etat aux actions nobles accomplies par cette institution et une célébration de la mémoire des martyrs des forces porteuses d’armes.

Un kamikaze s’est fait exploser le 24 novembre 2015 dans le bus de la Garde présidentielle, faisant 12 morts et 20 blessés parmi les agents de la Garde présidentielle.