A l’occasion Des Journées Musicales De Carthage 2019, TV5MONDE lance le prix jeunes talents Maghreb 

Depuis plus de 20 ans TV5MONDE a developpé de nombreux partenariats majeurs dans le monde et en particulier dans les pays du Maghreb. En tant que chaîne culturelle francophone internationale, elle contribue ainsi à faire connaître les richesses de ces pays et à lutter contre les préjugés, convaincue que la la culture est un levier au service des citoyens, pour une éducation au vivre-ensemble et à la paix. C’est aussi à travers les nombreux invités conviés toute l’année dans ses émissions que TV5MONDE met en lumière le Maghreb en invitant chaque semaine des personnalités à découvrir, talents confirmés ou jeunes talents à venir, femmes et hommes qui portent des regards multiples sur leurs sociétés.

Dans cet état d’esprit, et à l’occasion de notre partenariat privilégié avec les Journées musicales de Carthage, je suis heureuse d’annoncer le lancement d’un nouveau Prix, destiné à stimuler et encourager les jeunes talents maghrébins dans le domaine musical. Chaque année TV5MONDE accompagné d’un jury du festival, attribuera un Prix d’une valeur de 3000 Euros pour permettre à la lauréate ou au lauréat de développer son talent en participant à une formation ou un atelier artistique. Nous sommes heureux d’initier ce tour des Jeunes Talents du Maghreb par la Tunisie, aux Journées musicales de Carthage 2019.