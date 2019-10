Tunisie : Remise des diplômes de la 2ème promotion du programme de formation en épidémiologie de terrain

Une cérémonie de remise des diplômes au profit des apprenants de la deuxième promotion du programme de formation en épidémiologie de terrain (Tunisian field epidemology training program “T-FETP”), a été organisée, jeudi à Tunis, à l’initiative de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes relevant du ministère de la Santé publique.

Neuf stagiaires ont bénéficié de cette formation appartenant à plusieurs directions régionales de la santé et dix autres de plusieurs directions centrales chargées de la surveillance, du contrôle et de l’intervention rapide relevant des ministères de la Santé et de l’Agriculture.

Ce programme de formation, qui a démarré en 2017, a permis aux stagiaires de prendre connaissance des aspects théoriques et pratiques du secteur de l’épidémiologie de terrain.

Il comprend 5 sessions de formation relatives à toutes les composantes de la santé publique et l’épidémiologie de terrain, couronnées par un projet de recherche sur le terrain.

A cette occasion, la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et du programme de formation T-FETP, Insaf Bouafif, a indiqué que ce programme vise à renforcer les capacités régionales et nationales en matière de dépistage des maladies contagieuses et à mener des activités sur le terrain afin d’évaluer les programmes disponibles.

Elle a ajouté que plusieurs pays africains souhaiteraient communiquer avec l’Observatoire afin de suivre l’exemple tunisien dans le domaine de l’épidémiologie de terrain et tirer profit de son expérience.

Plusieurs diplômés ont déclaré que la formation reçue pourrait les aider dans leur secteur d’activité, notamment pour les maladies qui se transmettent de l’animal à l’homme et contribuera au développement de leurs connaissances afin d’identifier rapidement les maladies.

Ils ont ajouté que l’application des recommandations issues de la formation s’effectuera notamment par l’élaboration de stratégies nationales pour lutter contre les épidémies et empêcher leur prolifération par le renforcement et le développement des systèmes de veilles et de contrôle.

A noter que le programme tunisien de formation en épidémiologie de terrain a été mis en place, en 2017, par l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes en collaboration avec le réseau moyen-oriental pour la santé sociétale.