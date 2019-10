JMC 2019 : Soirée d’ouverture avec Amine Bouhafa et l’Orchestre Symphonique Tunisien

Mohamed Bouslama a fait partie de l’ensemble Orchestral de Tunis, l’Orchestre National de Musique et l’Orchestre Symphonique Tunisien sous la direction de Ahmed Achour. Son expérience artistique s’étend à l’étrange où il a joué avec l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée en France, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn en France, l’Orchestre de Sud-Ouest de France et l’Orchestre des Lauréats du CNSMP de Paris au Gala de la pianiste Dina Ben Said, L’orchestre et chœur de l’AMOPA, l’Orchestre Philarmonique du Maghreb au Maroc et l’Opéra du Kennedy Center à Washington .DC. il obtient par conséquent et depuis l’année 2017 un passeport talent avec un statut de “musicien de renommée internationale”.

Il a dirigé également plusieurs formations orchestrales en Tunisien en commençant par l’Orchestre de Chambre de l’ISMT, ensuite l’Orchestre et Chœur de l’Opéra de Tunis et a accompagné plusieurs artiste de renommée internationale et a occupé durant la saison artistique 2018/2019 le poste de Directeur Artistique de l’Orchestre Symphonique Tunisien.