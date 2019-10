Tunisie – JCC 2019 : Dix projets de films arabes et africains retenus à la section compétitive “Chabaka”

Une liste de 10 projets de films, longs-métrages de fiction et documentaires, ont été sélectionnés dans le cadre de “Chabaka” 2019, une section compétitive organisée en marge des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) prévues du 26 octobre au 02 novembre prochain.

Selon un communiqué de la direction des JCC, publié vendredi, la Tunisie sera représentée par deux projets de films, une fiction (“Séparé De Ma Gazelle” réalisée par Younes Hajira et produite par Kamel Ben Ouanès) et un documentaire (“Des Espoirs” réalisé par Dhia Jerbi et produit par Arige Sehiri).

Le reste de la sélection sont des films représentant l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, l’Ethiopie, le Liban, le Maroc, l’Ouganda, la Palestine et le Rwanda, – à raison de 1 film de chaque pays.

Programmé sur trois jours, les 28, 29 et 30 octobre 2019, l’atelier Chabaka s’inscrit dans le cadre de la plate-forme “Carthage Pro” aux JCC. Cet atelier devenu compétitif depuis 2018 accueille annuellement des projets de films de fiction et documentaires, africains et arabes, en phase de développement.

Chaque édition, les participants, réalisateurs et producteurs à “Chabaka” sont invités à Tunis pour rencontrer les professionnels de l’industrie cinématographique internationale présents aux JCC, notamment les producteurs intéressés par le financement de films africains et arabes.

Des bourses d’aide au développement seront attribuées aux lauréats, sachant que chaque binôme, réalisateur et producteur, devra défendre son projet devant un jury international.

Outre Chabaka, la plateforme Carthage Pro comprend aussi la section “Takmil” dont la sélection annoncée jeudi se compose de 8 projets de films de pays arabes et africains.

Carthage Pro est un espace dédié à la créativité et la découverte de nouveau talents qui se compose également de trois autres sections, à savoir des MasterClass, La Conférence Internationale et Carthage Talks.

Une cérémonie de remise des prix de “Carthage Pro” se tient habituellement à la fin des travaux des ateliers Chabaka et Takmil.

Voici la liste des 10 projets sélectionnés à l’atelier “Chabaka 2019”:

Longs-métrages documentaires

– “Des Espoirs” réalisé par Dhia Jerbi et produit par Arige Sehiri (Tunisie)

– “De La Chenille au Papillon” réalisé par Parfait K. Kabore et produit par Serge Désiré Ouesdraogo (Burkina Faso)

– “Mensonge Originel” réalisé par Asmae el Moudir et produit par Lucie Rego (Maroc)

Longs-métrages de fiction

– “Séparé De Ma Gazelle” réalisé par Younes Hajira et produit par Kamel Ben Ouanès (Tunisie)

– “Pieces of Salma” réalisé par Imrah Hamdoulay et produit par Khosie Dali et David Horler (Afrique du Sud)

– “Sweet Annoyance” réalisé par Getaneh Hiwot Admasu et produit par Mandefro Mehret Ayalew (Ethiopie)

– “The General’s Amnesty” réalisé par Emurwon Angella Jacqueline et produit par Olwoch Patricia Achiro (Ouganda)

– “Weedestine” réalisé par Said Zagha et produit par Mais Salman (Palestine)

– “Ibihozo” (La Berceuse), réalisé par Wa Nkunda Mutiganda et produit par Amuli Yuhi (Rwanda)

– “Nshiga” (Le Brouillard) réalisé par Ruba Atiyeh et produit par Muhanad Hayal (Liban)