Législatives 2019 -Tozeur : Des listes inactives faute de moyens

Faute de moyens, plusieurs listes candidates aux élections législatives du 6 octobre 2019, dans la circonscription de Tozeur, n’ont pas encore effectué d’activités, dans le cadre de leur campagne électorale.

Ces listes se sont contentées d’afficher leur programme, dans les emplacements réservés à cet effet. Il s’agit, notamment, des candidats du parti Mouvement fidélité à la patrie et du Courant Al Mahaba.

Ahmed Gouissem, tête de liste du Mouvement fidélité à la patrie, indique que le programme de sa liste à l’échelle nationale s’articule autour de la protection des retraités, de leurs familles et de leurs enfants au chômage et de la défense des droits des familles des martyrs de l’Armée et de la Sécurité nationale.

A l’échelle régionale, la liste prône le droit de la région à valoriser ses richesses naturelles et la mise en valeur des terres agricoles pour promouvoir les conditions de vie de ses habitants.

Le programme électoral du Courant Al Mahaba s’intéresse à la restructuration du secteur agricole et à la promotion des petits projets. La liste candidate propose d’accorder aux diplômés du supérieur une allocation pour la recherche d’un emploi.

Elle s’intéresse, en outre, à la restructuration des secteurs de la santé et de l’enseignement, ainsi qu’à la garantie de l’eau potable dans toutes les zones du gouvernorat, en tant que droit constitutionnel. La liste du Courant Al Mahaba promet, par ailleurs, d’œuvrer pour le parachèvement des projets en retard, la création et l’aménagement d’espaces culturels, sportifs et de loisirs et la régularisation de la situation des ouvriers de chantier.