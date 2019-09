Quelques nuages sur la plupart des régions seront plus abondants sur le nord et les côtes Est.

Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud, faible à modéré de 15 à 25 km/h et se renforçant relativement l’après-midi sur le golfe de Tunis et le golfe de Gabès.

Mer peu agité à agitée dans le golfe de Tunis et le golfe de Gabès. Températures maximales comprises entre 28 et 32°C sur le nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 32 et 37°C ailleurs.