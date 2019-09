Tunisie : Le ministère de la Santé annonce le retrait des médicaments

Le ministère de la Santé a annoncé le retrait de la vente de tous les lots des spécialités pharmaceutiques à base de Ranitidine, par mesure de précaution et jusqu’à complément d’enqûete, en raison de la présence d’éventuelles impuretés, selon une correspondance adressée par le département de la santé au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie.

Dans le même document, le ministère a appelé au retrait de tous les médicaments contenant cet agent actif émanant des laboratoires, Medis, Semad, Saiph et Hikma-Phrmaceutique-Jordanie, ainsi que de l’arrêt immédiat de la fabrication de ces médicaments utilisés dans la prévention des brûlures d’estomac.

Le retrait concerne cinq médicaments, à savoir: ANTAGONINE (50 mg, 75 mg, 150 mg et 300 mg), RANDYS (50 mg), RANTIDINE (50 mg), SIMED (50 mg) et ROLAN (50 mg).

Le département de la santé a invité les laboratoires à mettre en place tous les moyens humains et matériels pour retirer les lots en question des circuits de distribution, assurer une diffusion immédiate et la plus large possible de cette inforamtion et arrêter la favrication des spécialités en question

Le ministère recommande aux patients traités par les spécialités à base de Ranitidine impactés de ne pas arrêter d’eux même le traitement et de se référer à leurs médecins.