JMC2019 : Une fenêtre sur les musiques du monde avec un retour aux sources arabo-andalouses

Célébrant la musique dans sa créativité, sa diversité et sa richesse, la sixième édition des Journées Musicales de Carthage sera organisée du 11 au 18 octobre 2019 avec des spectacles produits par des troupes de 14 nationalités.

La compétition officielle des JMC2019 regroupera 13 spectacles avec 9 spectacles tunisiens et 4 étrangers. S’ouvrant sur les musiques du monde, la compétition sera enrichie par une nouvelle compétition dédiée à la musique arabo-andalouse intitulée “JMC Malouf”.

Lors d’une conférence de presse sur le programme des JMC, tenue jeudi, au Palais Ennejma Ezzahra, le directeur artistique du festival Imed Alibi a souligné que les JMC, une plateforme de musique alternative, “est une occasion pour les jeunes créateurs tunisiens d’établir des liens durables avec les artistes du monde entier et des professionnels de renommés internationales”.

Evoquant la compétition officielle, Alibi a fait savoir que la sélection a misé sur la créativité des projets, précisant que la compétition regroupe 13 spectacles dont 9 tunisiens, un palestinien, un camerounais, un palestinien, un franco-burkinabé et un marocain.

De son côté, le coordinateur général Fakher Hakima a mentionné que le comité d’organisation a voulu encourager les jeunes créateurs tunisiens dans la compétition officielle, soulignant que le comité a reçu 138 projets dont 37 tunisiens et 101 étrangers.

Des hommages seront rendus aux figures artistiques que la scène musicale tunisienne et internationale vient de perdre récemment, à l’instar de la star algérienne Rachid Taha, du Tunisien Hassen Dahmani, de la Palestinienne Rim Banna et de la chanteuse tunisienne Mounira Hamdi, a fait savoir le directeur général de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques, Mohamed Hédi Jouini.

La salle d’Opéra de la Cité de la Culture accueillera la cérémonie d’ouverture et de clôture de la 6ème édition des Journées Musicales de Carthage. Un hommage sera rendu à la musique classique et la musique du monde dans la soirée d’ouverture, animée par le chef d’orchestre tunisien de renommée mondiale Amine Bouhafa en compagnie de l’Orchestre Symphonique Tunisien. La cérémonie de clôture sera consacrée à l’annonce des lauréats des différentes compétitions accompagnée d’un concert signé les frères Mohamed et Bechir Gharbi.

Les prix officiels des trophées sont : le Tanit d’or (20 mille dt), le Tanit d’argent (15 mille dt), le Tanit Bronze (10 mille dt). Des prix professionnels seront aussi décernés à savoir : Prix Dar Eyquem, Prix du jury professionnel, Prix 360IFT, Prix Maison de Tunisie, Prix OTDAV et le Prix TV5 Monde pour les jeunes talents du Maghreb.

Les spectacles sélectionnés dans la compétition officielles sont :

– Lobna Nooman et Mehdi Chakroun (Tunisie) avec “El Walleda”

– Aleph Quintet Music (Tunisie-Belgique) avec “Aleph”

– Mohamed Khachnaoui (Tunisie) avec “Dendri” Stambali

– Gultrah Sound System (Tunisie)

– Sabrine Jenhani (Tunisie) avec “Zay”

– Nasereddine Chebli (Tunisie)

– Rabie Labidi (Tunisie) avec “Tresses”

– Wafa Harbaoui (Tunisie)

– Ghassen Fendri (Tunisie- France) avec “Sound(e)scape”

– Faraj Suleiman (Palestine)

– Kanazoe Orkestra (France- Burkina Faso) avec “Tolonso”

– Lornoar (Cameroun) avec “100% Lornoar”

– Soukaina Fahsi (Maroc)

Des ateliers et des master-class seront au rendez-vous de cette édition et se dérouleront au Palais Ennajma Ezzahra, la Cité de la Culture et l’Institut Supérieur de Musique de Tunis. Les spectacles de compétition se tiendront au Théâtre des régions, à raison de deux spectacles par jour. Cinq spectacles en scène extérieure seront organisés à l’Avenue Habib Bourguiba. Des concerts sont aussi programmés au théâtre des jeunes créateurs à la Cité de la Culture, dans la Cathédrale de Tunis et au Palais Ennejma Ezzahra.