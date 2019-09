FTF : le statut de joueurs locaux accordé aux joueurs palestiniens, la liste des arbitres internationaux approuvée

Le bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football, réuni vendredi a pris les décisions suivantes :

. Accorder aux joueurs palestiniens le statut de joueurs locaux, et ce à partir du prochain mercato d’hiver.

. Approbation de la liste internationale des arbitres et arbitres assistants 2020. Cette liste se compose de :

Arbitres centraux : Youssef Srairi, Sadok Selmi, Haythem Guirat, Slim Belakhouas, Yousri Bouali, Mehrez Melki et Naim Hosni

Arbitres assistants : Yamen Malloulchi, Aymen Ismail, Ramzi El Harch, Khalil Hassani, Faouzi Jeridi, Mohamed Bakir et Aymen Barkallah

Arbitres femmes : Dorsaf Gonouati, Hedia Amara et Asma Chouchène

Arbitres assistantes : Rahma Alouini, Amel Hached, Houda Afine et Imène Mohamed

Arbitres de beach soccer : Issam Bousbih, Mohamed Hédi Hiba et Hamdi Bechir

Arbitres de futsal : Nabil Gueddiche, Aymen Kammoun et Akram Hentati

. Désignation de Said Kordi à la tête de la commission des désignations de la Ligue Amateur niveau 2, Chokri Saadallah à la tête de la commission des commissaires, Sonia Bedoui présidente de la commission des désignations du football féminin et Mourad Daami directeur national adjoint d’arbitrage chargé de la détection et de la formation des jeunes arbitres.

. Prendre en charge le dossier de la Zitouna sport de Chammakh relatif aux joueurs tranferés récemment au club. Une correspondance sera envoyée à la direction régionale de la poste de Médenine pour vérifier la conformité des documents présentés et la date de dépôt des dossiers.

. Charger une commission pour l’inspection de l’état des stades municipaux d’Ezzouhour et d’El Hzag.

. Approbation de la demande d’excuse présentée par Adel Al-Daadaa afin d’être réintégré au sein du bureau de la Ligue nationale professionnelle.