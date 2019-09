Bizerte-Législatives : activités électorales diversifiées des listes candidates

Les 42 listes candidates (20 partisanes, 8 de coalition et 14 indépendantes) aux législatives du 6 octobre prochain dans la circonscription de Bizerte poursuivent leurs activités dans le cadre de la campagne électorale.

Ces activités ont porté notamment sur les visites de terrain, le contact direct avec les citoyens, l’installation de tentes pour la propagande électorale, la distribution de tracts et programmes électoraux et l’affichage des portraits des candidats.

Les membres de la liste indépendante ‘’Amal et Amal’’ (Espoir et travail), présidée par Nabil Mathlouthi, se sont déplacés, mercredi, à Menzel Abderrahmane et Menzel Jemil où ils ont exposé leur programme et présenté leurs engagements envers les habitants de la région.

Pour les membres de la liste ‘’Ouhibouka ya Châab’’, présidée par Kamel Mâalaoui, ils se sont rendus dans les régions rurales de Sejnane, Ghezala et Joumine où ils se sont exprimés sur les grandes lignes de leur programme électoral.

Quant aux membres de la liste ‘’Benzart Elbayya’’, présidée par Hassan Demni, ils ont choisi de nouer des contacts directs avec les habitants de la Médina de Bizerte où ils ont pris connaissance des attentes des électeurs et promis d’oeuvrer pour les réaliser.

Les villes d’El Alia, Ras Jbal, Ghar El Melh ont enregistré la visite des membres de la liste ‘’d’El Jebha’’ qui se sont informés des préoccupations des habitants de ces régions et leur ont expliqué leur programme, selon le président de la liste Sadok Henchi.

D’autres listes candidates ont concentré leurs activités sur les cafés politiques et les ‘’débats ouverts’’ entre candidats et électeurs dans les différentes villes du gouvernorat, à l’instar de la liste du ‘’mouvement d’Ennahdha’’, présidée par Samir Dilou, la liste ‘’d’El Badil Ettounsi’’, présidée par Mohamed Amine Ben Gharbia et la liste du ‘’mouvement de Nidaa Tounes’’, présidée par Mohamed Sâad.

Par ailleurs, la liste ‘’Iich (3ich) Tounsi’, présidée par Olfa Terras, a diversifié ses activités entre la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux et les visites du terrain où ses membres ont procédé à la méthode du porte-à porte-pour présenter leur programme électoral.