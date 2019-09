Ligue 1 (3e journée) : Succès probants du C.Africian et du CA Bizertin

Le Club Africain, sanctionné sévèrement par la FIFA en lui retirant six points suite à l’affaire des indemnités de transfert du joueur algérien Ibrahim Chenihi, a réagi avec force en remportant une troisième victoire consécutive après avoir dominé au stade El Menzah le CS Chebbien, nouveau promu, sur le score de 2 à 0, pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1.

Le club de Bab Al Jadid entraîné par Lasaad Dridi, a concrétisé sa domination, dans un match disputé à huis clos, par deux buts inscrits par Ghazi Ayadi sur penaly transformé à la 51 et le vétéran Wesam Yahia à la 85.

Les clubistes se repositionnent après ce succès à 6e place avec 3 points.

A Kairouan, les protégés de Mourad Okbi ont été battus 3-2 par le CS Sfaxien.

Yassin Salhi (42) et Godwin Obadji (57) ont marqué pour l’équipe des Aghlabides alors que l’équipe sudiste a fait pencher la balance en sa faveur grâce au trois buts de Mohamed Ali Moncer (11) et Firas Chawat, auteur d’un doublé à la 45 et 88. Une victoire qui permet aux “noir et blanc”, toujours sans entraîneur depuis le limogeage du monténégrin Nebojsa Jovovic, de prendre la tête du tableau avec 6 points alors que les Aghlabides sont 6e avec 3 points.

Au stade El Alia, le CA Bizertin a remporté une précieuse victoire 2 à 1 devant l’AS Soliman, nouveau promu. Les nordistes ont marqué par Halim Darraji (63) et Salim Jendoubi (75), contre un but de Mohamed Ali bin Hamouda (58) pour les visiteurs. Les cabistes remontent à la 3e place à la faveur de cette victoire avec 4 points, logés à la même enseigne que leurs adversaires du jour.

A domicile, l’US Tataouine a concédé la défaite devant l’US Ben Guerdane (0-1), sur un but marqué par Omar Zakri (24) et reste à la recherche de son premier succès. En revanche l’USBG conforte sa place en tête du tableau où il partage le leadership avec les “noir et blanc” A Radès, l’Espérance accueille en début de soirée le CS Hammam-Lif.

Mercredi, l’US Monastir accueillera le Stade Tunisien alors que le match ES Metlaoui-ES Sahel sera désigné ultérieurement