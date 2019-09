Election présidentielle : Noureddine Taboubi s’entretient avec Kais Said

Le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi s’est entretenu, mardi, avec le vainqueur au premier tour de l’élection présidentielle et prétendant au second tour, Kais Said, au sujet de la situation générale dans le pays et de la nécessité de faire réussir les élections présidentielle et législatives.

Taboubi a réaffirmé, à cette occasion, l’attachement de l’UGTT à s’acquitter pleinement de son rôle national, en particulier, durant cette période délicate que connait le pays, selon un communiqué de l’UGTT, rendu public, mardi.

Il est à noter que Kais Said, candidat indépendant à l’élection présidentielle anticipée, a remporté la première place au premier tour du scrutin qui a eu lieu le 15 septembre courant avec 620 mille et 711 voix, soit 18,4% des électeurs, tandis que son rival au second tour, Nabil Karoui (Parti Au Cœur de la Tunisie) a occupé la deuxième place du scrutin, avec 525 mille 517 voix, soit 15,6% de la totalité des électeurs.