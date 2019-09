Temps partiellement voilé à parfois nuageux sur la plupart des régions. Vent de Sud-est assez fort à fort de 30 à 60 km/h près des côtes et modéré ailleurs. Mer très agitée.

Températures maximales seront comprises entre 29 et 34°C près des côtes et sur les hauteurs, entre 34 et 39°C ailleurs et atteignant 42°C dans le sud-ouest.