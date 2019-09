Ligue 2 (poule A) – 1ère journée : Le CS Msaken et l’O.Béja frappent d’entrée

Le CS Msaken, nouveau promu, et l’O.Béja ont fait une entrée fracassante en Ligue 2 du football professionnel, en s’imposant largement face respectivement au Sfax RS (5-2) et l’AS Ariana (3-0), pour le compte de la première journée de la Poule A, disputée samedi.

Le CS Msaken qui vient de retrouver la Ligue 2 cette année, après deux saisons en division inférieure, a réussi ses débuts, en infligeant à la formation sfaxienne 5 buts signés Mohamed Amine Aouichaoui, auteur d’un doublé (23 sp et 88), Youssef Dabou Saafi (36), Mohamed Maalal (54) et Oussama Zarglayoune (57). Les visiteurs ont été pourtant les premiers à ouvrir le score à la 10e par Mohamed Amine Ben Romdhane qui a été ensuite l’auteur du but de l’égalisation (43).

De son côté, l’O.Béja, l’un des candidats théoriques à la montée à la Ligue 1, a confirmé d’entrée ses prétentions en dominé l’AS Ariana, grâce à trois réalisations de Slim Jedaied (34), Hassen Mouelhi (57) et Hassène Chaouachi (67).

L’EO Sidi Bouzid a également réalisé une bonne opération en s’imposant à domicile face au SA Menzel Bourguiba, l’un des principaux acteurs de la Ligue 2, grâce à un doublé de Lassaad Chaabani (2 et 50). Les visiteurs ont réduit la marque en fin de match par Mehdi Chahbi sur penalty (89).

L’autre bonne affaire de la journée est à mettre à l’actif du CO Medenine qui est allé battre le SC Ben Arous (1-0) sur une réalisation de Azer Ghali (80).

De son côté, l’AS Gabès qui vient d’être relégué en Ligue 2, a été tenu en échec par les nouveaux promus de l’ES Sebikha (0-0), tout comme l’ES Zarzis, un autre prétendant à la première place de la poule A, qui n’a rien pu faire face à l’ES Radès, qui évolue pour la deuxième saison de suite en Ligue 2 (0-0).

Les rencontres de la poule B auront lieu dimanche. Rappelons que le premier de chaque poule sera promu en Ligue 1, la saison prochaine.

Poule A

Samedi

A Ben Arous:

SC Ben Arous 0

CO Médenine 1 Azer Ghali (80)

A Béja:

Olympique de Béja 3 Slim Jedaied (34), Hassen Mouelhi (57), Hassene Chaouachi (67)

AS Ariana 0

A Msaken:

CS Msaken 5 Med Amine Aouichaoui (23 SP et 88), Youssef Dabou Saafi (36), Mohamed Maalal (54), Oussema Zarglayoune (57)

Sfax RS 2 Med Amine Ben Romdhane (10 et 43)

A Sidi Bouzid (huis clos)

EO Sidi Bouzid 2 Lassaad Chaabani (2 et 50)

SA Menzel Bourguiba 1 Mehdi Chahbi (89 sp)

A Gabès:

AS Gabès 0

AS Sebikha 0

A Zarzis:

ES Zarzis 0

ES Radès 0

Classement : PTS J

1. CS Msaken 3 1

. Olympique de Béja 3 1

. CO Médenine 3 1

. EO Sidi Bouzid 3 1

5. ES Zarzis 1 1

. ES Radès 1 1

. AS Gabès 1 1

. AS Sebikha 1 1

9. SC Ben Arous 0 1

. SA Menzel Bourguiba 0 1

. AS Ariana 0 1

. Sfax RS 0 1

Poule B

Dimanche 22 Septembre

A Hammam-Sousse:

ES Hammam Sousse – CS Menzel Bouzelfa

A Jendouba:

Jendouba Sport – AS Oued Ellil

A Rejiche

AS Rejiche – AS Marsa

A Sfax (2 mars:

Stade Sportif Sfaxien – AS Kasserine

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Djerba

A Jerba Midoun:

ES Djerba – Stade Gabésien