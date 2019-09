Tunisie : Mohamed Ennaceur reçoit les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs

Le président de la République par intérim Mohamed Ennaceur a reçu, jeudi, au cours d’une cérémonie, organisée au Palais de Carthage, les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs de pays frères et amis, nouvellement accrédités à Tunis.

Il s’agit de MM :

-Mohamed Hamar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique mauritanienne

-Pekka Juhani Hukka, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Finlandaise

-Refik Ali Onaner, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Turque

-Christophe de Bassompierre, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique

-Anna Block Mazoyer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suède.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui.