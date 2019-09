Natation – Championnats d’Afrique juniors (3e journée) : la Tunisie porte son total de médailles à 13

La sélection tunisienne de natation s’est contentée de 4 médailles de bronze, vendredi dans le cadre de la quatrième journée des championnats d’Afrique juniors (filles et garçons) qui se déroulent à la piscine olympique de Radès jusqu’au 15 septembre courant.

Les médailles ont été obtenues par Fadi Mahdoui (200 m dos 15-16ans), l’équipe féminine du relais (4×100 m nage libre 15-16 ans) et celle des garçons (4x100m nage libre 15-16 ans et 13-14 ans).remportées par Ahmed Jaouadi, Mohamed Khelil Ben Ajma et Rouhem ben Slama et celle de bronze par Laaziz Baraka.

Au terme de la troisième, journée la Tunisie a porté son total de médailles à 13 (4 argent, 9 bronze) et occupe la 7e place du classement géneral, toujours largement dominé par les nageurs sud-africains, qui compte 31 médailes d’or, 17 argent et 6 bronze.

L’Egypte conserve sa deuxième place avec 12 or, 19 argent et 18 bronze.