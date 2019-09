Présidentielle 2019 : Morjane consacrera un conseil ministériel aux dégâts des inondations survenues à l’Ariana

Le chef du gouvernement provisoire Kamel Morjane a décidé mercredi, de tenir un conseil ministériel sine die pour prendre des mesures urgentes au profit de la cité el-Mostakbal ( l’avenir) à l’Ariana et les autres quartiers du gouvernorat, qui ont subi des dégâts suites aux pluies diluviennes enregistrée mardi soir.

Selon la page Facebook de la présidence du gouvernement, le chef du gouvernement s’est rendu à la cité El-Mostakbal (de l’avenir), ou il a parlé aux habitants et inspecté les dégâts ayant touché leurs habitats et les interventions de la protection civile. Cependant, il a du quitter les lieux rapidement, suite à la protestation et la colère dont ont fait preuve les citoyens de la région à sa rencontre, ont rapporté des sources concordants.

Il a par ailleurs, chargé les ministres des Affaires sociales, de l’Equipement, ainsi que des Affaires locales et de l’environnement, d’identifier des solutions rapides et efficaces au profit de quartier El-Mostakbal et de procéder à des interventions à même de prévenir les inondations.

D’importantes quantités de pluies ont été enregistrées dans plusieurs régions du district de Tunis au cours des dernières 24 heures, notamment à l’Ariana (81mm), Cherfech (48mm) et Sidi Thabet (26 mm). Les habitants du quartier El-Mostakbal de gouvernorat de l’Ariana ont fermé mardi, la voie publique, pour protester contre la dégradation de l’infrastructure et l’inondation de leurs habitations, ce qui a bloqué la circulation au niveau de la route régionale n°8 vers Tunis pendant plusieurs heures.