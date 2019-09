KFC et Darna s’unissent pour les enfants sans soutien familial

KFC Tunisie et l’association d’aide aux enfants sans soutien familial « Darna » annoncent la signature d’un partenariat dont l’objectif est de sensibiliser à cette cause et de faire une collecte de dons au profit des enfants pris en charge par Darna, via le programme de responsabilité sociétale de KFC « Add Hope ».

L’adoption est rare en Tunisie et encore plus rare pour les enfants qui souffrent d’handicapes légers ou qui ont des besoins spécifiques. Ce sont ces enfants que « Darna » cherche à soutenir et c’est pour cette raison que KFC a choisi cette association comme son premier partenaire, pour son programme dédié aux enfants « Add Hope ».

Croyant fermement que chaque enfant est capable de réaliser son plein potentiel si les conditions nécessaires lui sont fournies, KFC Tunisie et « Darna » ont uni leurs efforts dans un partenariat visant à financer une éducation spécialisée adapté aux besoins de chaque enfant lui offrant la possibilité d’aspirer à une vie digne et productive au sein de la communauté.

De grandes tirelires seront placées au niveau de tous les restaurants de KFC en Tunisie pour récupérer des fonds supplémentaires pour l’association Darna. L’enseigne marque ainsi son engagement social avec cette opération et appelle ses clients à agir au profit des enfants sans soutien familial.

« Nous sommes fiers de signer ce partenariat avec une enseigne de l’envergure de KFC, ce qui va nous permettre de réunir plus de fonds au profit de l’association. Nous comptons sur la générosité des clients pour nous aider à sauver encore plus d’enfants sans soutien familial » a déclaré Elyes Boussaa, président de Darna.

De son côté, Amine Ben Chaâbane, directeur de la marque KFC en Tunisie a précisé que « KFC privilégie les partenariats qui sont en cohérence avec les valeurs portées par l’enseigne et de son fondateur, et qui sont le partage, la générosité et le don de soi », et d’ajouter : « grâce à cette opération, nous souhaitons donner plus de visibilité à l’association et sensibiliser nos clients à cette noble cause. »

Le partenariat a été signé le 9 septembre, jour marquant la date d’anniversaire du fondateur de l’enseigne le colonel Sanders, une occasion pour rendre hommage à sa générosité légendaire.