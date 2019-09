Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 09 septembre 2019

Pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud, ces pluies seront localement intenses en fin de journée sur le nord.

– Vent de secteur Est sur le nord et le centre et de secteur Sud sur le sud; assez fort sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré ailleurs puis se renforçant en fin de journée près des côtes Est.

– Mer houleuse devenant forte sur les côtes Est.

-Températures maximales comprises entre 25 et 31°C sur le nord et le centre, entre 32 et 38°C sur le sud et atteignant 41°C sur l’extrême sud.