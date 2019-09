Nadal sacré à l’US Open

Au terme d’une finale à haute intensité de 4h51, Rafael Nadal s’est imposé en cinq sets contre Daniil Medvedev (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4).

L’Espagnol remporte son 4e titre à l’US Open, son 19e en Grand Chelem. Il revient ainsi à une longueur de Roger Federer et distance Novak Djokovic (16 titres).

Hier soir, le Russe a opposé une énorme résistance au Majorquin. Mené de deux sets et avec un break de retard, le n°5 mondial a su revenir à hauteur avant de craquer dans la dernière manche. Daniil Medvedev n’avait plus perdu depuis le 11 août sur le circuit et la dernière fois, c’était déjà contre le n°2 mondial, en finale à Montréal (6-3/6-0). Dans une rencontre qui restera dans l’histoire du tournoi de par son niveau de jeu et son scénario, Rafael Nadal est rentré encore un peu plus dans légende du tennis.