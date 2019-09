Hammadi Jebali : respecter la souveraineté de décision et renforcer les partenariats avec tous les pays

Hammadi Jebali, candidat à l’élection présidentielle anticipée s’est engagé lundi à respecter la souveraineté de décision et à refuser les diktats étrangers. Il œuvrera, en cas de victoire, à renforcer les partenariats avec tous les pays du monde.

Dans une déclaration à l’agence TAP, dans la ville de Monastir, il a indiqué que son progamme électoral se base sur la consolidation de la coopération avec les pays maghrébins et africains. Nous continuerons, a-t-il poursuivi, à négocier avec l’Union européenne en tant que partenaire, sur l’ALECA. Il a mis l’accent, également, sur la notion de neutralité positive de la diplomatie tunisienne.

Sur la même thématique, Jebali a promis de raffermir les liens avec la communauté tunisienne établie à l’étranger et d’accorder une importance toute particulaire à la diplomatie économique.

Il a expliqué que la politique étrangère de la Tunisie, la sécurité, la Défense et les initiatives législatives relatives à la femme et à la jeunesse constituent des priorités dans son programme électoral et la clé pour résoudre les questions économiques et sociales.

Le candidat a ajouté que la protection des frontières, la lutte contre la contrebande et le terrorisme sont nécessaires à la relance de l’économie tunisienne. Il a indiqué que son programme électoral comporte plusieurs mesures dans ce sens dont le renforcement de la coopération sécuritaire avec l’Algérie et la Libye et l’instauration de la sécurité nationale globale qui comprend la sécurité économique, environnementale et énergétique.

En cas de victoire, Hammadi Jebali promet de consacrer son mandat au service des Tunisiens et des questions économiques et sociales, indiquant qu’il puisera dans son expérience passée à la tête du gouvernement (2012) pour servir la Tunisie qui a aujourd’hui besoin d’un plan de salut. Jebali a exprimé sa volonté à travailler avec d’autres acteurs de la vie publique pour sauver le pays.