Football : la Fifa promet de “soutenir des projets de développement” de la discipline en Algérie (FAF)

Belhassen Malouche, le représentant de la Fédération internationale de football (Fifa), qui était en visite de travail dernièrement à Alger, a promis à la Fédération algérienne (FAF) de “soutenir certains de ses projets” dans le cadre du développement de cette

discipline en Algérie.

“A la fin de sa visite, le vendredi 6 septembre, et avant de repartir, Mr Malouche a annoncé la volonté de la Fifa de soutenir la FAF, notamment, par une expertise du football féminin, la formation de cadres pour le football de base et des formations spécialisées, comme pour les préparateurs physiques” a détaillé la FAF dans un communiqué, publié dimanche sur son

site officiel.

Malouche, consultant technique tunisien, s’était réuni avec plusieurs membres pendant sa visite, notamment, le secrétaire général Mohamed Saâd, ainsi qu’Ameur Chafik et Abdelkrim Benaouda, respectivement Directeur technique national et Directeur technique adjoint.

“Mr Malouche a suivi attention une présentation détaillée des différents projets stratégiques des structures relevant de la DTN, tels que le Département des équipes nationales, de la Formation, du Développement et Elites, du football Féminin, de Futsal et de Beach Soccer” a encore détaillé la FAF dans son communiqué.

Selon la même source, le représentant de la Fifa a apprécié les efforts fournis par la FAF pour le développement du football de base à travers l’opération d’identification des écoles de football (masculine et féminine), le système d’encouragement mis en place (dotation de matériels pédagogiques et d’entraînement), l’organisation de Festivals, comme celui du mois du juillet dernier, qui avait réuni une trentaine d’écoles, dont six féminines au stade de Zéralda.

Lors de son entrevue avec le président de la FAF, Mr Kheireddine Zetchi, Malouche s’est attardé sur l’objet de sa visite et les préoccupations de l’instance internationale sur le développement de la pratique. Plusieurs sujets ont été au centre des discussions avec le premier responsable de la FAF, à l’image des centres d’Excellence pour les jeunes élites, le système d’éducation des entraîneurs en Algérie et la convention CAF (licences CAF).

Selon la même source, Malouche a eu également une rencontre avec le sélectionneur national Djamel Belmadi et les membres de son staff, lors de son passage au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa, comme il a tenu à se rendre au centre de l’Académie du Paradou AC, à Tessala El-Merdja.