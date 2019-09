Tunisie – Election présidentielle 2019 : Fakhfakh s’engage à créer le tribunal constitutionnel

La création d’un tribunal constitutionnel, chargé de mettre en œuvre les acquis de la constitution, et une agence nationale de renseignements, sous la tutelle du conseil de sécurité national, pour lutter contre le terrorisme et garantir la dignité du citoyen et son droit à la santé, à l’éducation et au développement, telles sont les priorités du candidat à l’élection présidentielle anticipée de 2019 Elyes Fakhfekh

Le représentant du parti du Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL) Ettakatol a indiqué, lors de sa visite dimanche au marché de l’Ariana que la Tunisie mérite d’être pionnière parmi les autres Etats grâce à des relations diplomates savamment tissées.

Elle est également capable d’être un portail pour les investissements extérieurs, d’autant plus que la révolution tunisienne a attiré l’attention du monde entier, et l’obtention, du prix Nobel de la paix par le quartette du dialogue national tunisien.

Le candidat du parti Ettakatol a souligné l’impératif d’exploiter ces acquis pour aménager un climat favorable, permettant d’attirer les organisations et instances régionales et internationales et de renforcer le rayonnement de la Tunisie à l’étranger.

Fakhfeh a précisé dans sa rencontre avec les commerçants du marché de l’Ariana et les citoyens de la région que la garantie du droit du citoyen à une vie décente nécessite la garantie d’une éducation publique de haut niveau, permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives nationales et internationales devant les établissements d’enseignement et les universités. Ainsi, la réalisation de cet objectif permet à la Tunisie de rétablier sa réputation en ce qui concerne la qualité de l’enseignement.

Il a ajouté que le citoyen tunisien a besoin d’un système de santé publique efficace et équitable ainsi que d’une administration moderne basée sur la numérisation des services et des transactions, et gérée sur la base de la compétence et non pas l’ancienneté.

Fakhfakh a souligné l’impératif de mettre en place une stratégie à long terme pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation, et garantir une distribution équitable de la richesse, ce qui est réalisable grâce à la coordination avec la présidence du gouvernement, en tant que partenaire du pouvoir exécutif

Les partisans d’Elyes Fakhfakh ont distribué aux citoyens et commerçants de la région de l’Ariana le programme électoral de leur candidat.