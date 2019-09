Monastir – Election présidentielle2019 : Formation d’agents de bureaux de vote

Des sessions de formation, au profit de 500 chefs de centre de vote et leurs adjoints, ainsi que 2660 chefs et membres de bureau de vote, sont organisées du 5 au 13 septembre 2019, à Monastir, souligne, à l’agence TAP, Zied Rouis, formateur de l’Instance régionale indépendante pour les élections (Irie).

Cette formation est axée sur le scrutin, le dépouillement, le cadre réglementaire, ainsi que les procédures et documents demandés, le jour de l’élection, souligne le formateur Khaled Chatti.

Le cycle prévoit une simulation du processus de vote et du traitement du matériel électoral sensible, en plus d’une formation basée sur la rédaction des procès-verbaux de dépouillement et de vote, ainsi que sur les erreurs courantes.

Les chefs de centre de vote et leur adjoints, auront une formation supplémentaire basée sur le contrôle de la campagne électorale, le jour du silence électoral et le jour du vote, et ce avec la supervision de quinze formateurs régionaux, en plus du formateur régional de l’Irie.