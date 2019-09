Tunisie – Election présidentielle : Zbidi s’engage à rétablir un Etat fort

Abdelkrim Zbidi, candidat à l’élection présidentielle a déclaré jeudi à Bizerte que le prestige de l’Etat dépend du prestige du citoyen. Il s’est engagé à rétablir un Etat fort capable de protéger et de servir le peuple.

Il a estimé qu’un Etat fort exige une justice forte et indépendante capable de lutter contre le terrorisme et le crime organisé et de mettre fin à la corruption, ce qui constitue un des principaux axes de son programme électoral.

Zbidi a évoqué, aussi, la consolidation de la diplomatie économique et la préservation des relations étrangères sur la base du respect de la légalité internationale et des justes causes dont en premier lieu la cause palestinienne.

Le candidat a mis l’accent sur le principe de neutralité objective.

Il a par ailleurs, affirmé qu’un attention toute particulière sera accordée aux Tunisiens à l étranger au regard de leur rôle en matière de développement. Cette catégorie de Tunisiens, a-t-il fait observer, constitue la deuxième source de devise du pays.

La visite de Zbidi à Bizerte, dans le cadre de sa campagne électorale à notamment, comporté les localités d’Utique, Ras Jebel, Menzel Bourguiba et Bizerte ville.