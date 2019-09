Gafsa-Elections : Fiche Technique

Le gouvernorat de Gafsa a été créé en 1980.

– Situation géographique : Sud-ouest de la Tunisie

– Régions limitrophes : Sidi Bouzid et Kasserine au nord / Kébili et Tozeur au sud / Gabès et Sidi Bouzid à l’est / Tozeur et la frontière algérienne à l’ouest

– Superficie : 7807 km2 (5% de la surface de la Tunisie)

– Nombre d’habitants : 346074 habitants (statistiques 2017)

– Nombre de délégations : 13 délégations (Gafsa-sud, Gafsa-nord, El Ksar, El Guettar, Belkhir, Sidi Aich, Sned, Zannouch, Sidi Boubaker, Oum Layrayes, Redeyef, Mdhila et Métlaoui

– Nombre de municipalités : 13

– Activités économiques : Mines, agriculture

– Nombre d’électeurs inscrits : 222.057 contre 178.438 en 2018

– Nombre de centres de vote : 186

– Nombre de bureaux de vote : 469

– Nombre de sièges aux élections législatives : 7

– Nombre des listes électorales : 70 listes (25 partisanes, 11 de coalition et 34 indépendantes)