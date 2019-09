Ariana – Election présidentielle : les observateurs de l’UE se rendent au guichet unique de l’IRIE

Déployés en Tunisie pour suivre la campagne électorale, des observateurs relevant la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) se sont rendus, jeudi, au guichet unique de l’IRIE.

Ils ont pris connaissance du rôle de ce bureau chargé de la coordination des activités électorales dans la région durant la campagne électorale à la présidentielle prévue le 15 septembre courant.

Nicoleta Stupu (MOE UE) a souligné que durant leur mission, ils rencontreront les responsables de l’administration électorale, les candidats, les partis politiques, la société civile, les membres du bureau de vote, les électeurs, les médias et les citoyens.

L’objectif est de s’assurer que les préparatifs vont bon train notamment au plan logistique durant la campagne électorale et le jour du scrutin en vue de réussir ces élections, a indiqué Noureddine Ahmane (MOE UE).

28 observateurs sont déployés dans tous les gouvernorats de la Tunisie pour suivre la campagne électorale dans toutes les régions du pays, et ce à l’invitation de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) et du Gouvernement tunisien.

Un rapport sera élaboré et présenté par la MOE UE, à la fin des élections, comportant une évaluation approfondie du processus électoral et des recommandations pour les scrutins futurs.