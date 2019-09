Tunisie – Météo : Temps nuageux avec pluies orageuses sur le Nord et le Centre

Temps nuageux à très nuageux avec pluies orageuses sur le nord et localement le centre. Ces pluies seront localement intenses le matin sur le nord-ouest.

Vent de secteur Nord assez fort de 30 à 50km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays et dépassant temporairement 70 km/h sous orages puis se renforçant relativement l’après-midi près des côtes Est.

Mer agitée à très agitée sur le nord et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures maximales sont comprises entre 25 et 30°C sur le nord et le centre et voisines de 23°C sur les hauteurs et entre 30 et 35°C sur le sud.

Prévision pour demain, Mardi 03 Septembre 2019

Temps passagèrement nuageux très nuageux sur le nord et localement le centre et les côtes Est de sud avec pluies isolées.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; assez fort à fort de 40 à 50 km/h près des côtes et modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays. Mer agitée à très agitée.

Les températures seront relativement en hausse, les maximales seront comprises entre 27 et 32°C sur le nord et le centre et de l’ordre de 25°C sur les hauteurs et entre 31 et 36°C sur le sud